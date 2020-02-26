Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin konuştu: Rejimi mutlaka belirlenen sınıra çıkaracağız

Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin son dakika açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Rejime verdiğimiz süre doluyor. Rejimi mutlaka belirlenen sınıra çıkaracağız. Talebimiz rejimin saldırılarını sonlandırması" diye konuştu.

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"Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur." ifadelerini kullanan Erdoğan, "İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız. İdlib’te en küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız." diye konuştu.

Esad ile görüşülmesi tavsiyesinde bulanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Bana yaptığı teklife bak ya sen daha Esed’i görmediğin zaman biz onla görüşüyorduk zaten ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük. Nerede ne oluyor haberin yok. Bunlar cibiliyet fukarası.

"Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz." diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dönüştürülmesi gereken yapı stoku

- Deprem felaketi kendini bize sürekli hatırlatıyor. Ülkemizin mevcut yapı stokunun bilhassa bizim dönemimizden önce yapılanların büyük bölümü depreme dayanıksız. Yapılan değerlendirmelere göre ilk etapta dönüştürülmesi gereken yapı stoku 6 milyon 700 bin tanedir. Devlet ile millet el ele vererek bu süreci adım adım yürütmek mecburiyetinde. Öncelikle durumları aciliyet arz eden binaların yıkılıp yeniden yapılması için seferberlik başlattık.

Kanal İstanbul, tek başına diğer işlevlerinin yanında 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir.

Devlet elbette felakete uğrayan vatandaşlarının yanında olacaktır ancak çalışmaları devlet ile milletin birlikte yürütmesi gerekiyor. Bugüne kadar 22 milyon vatandaşımızın oturduğu konutların depreme dayanıklı olduğu tespit edildi. Amacımız bu rakamı ilk etapta 35 milyona çıkarmak. Yaklaşık bugüne kadar 1 milyon 600 bin lira toplandı. Grup yönetimimiz bu parayı AFAD hesabına aktaracak.

"CHP yönetimi hala en önemli sıkıntımız"

- Türkiye’nin pek çok sıkıntısı var ancak CHP yönetimi hala en önemli sıkıntımız olarak sürüyor. İdlib için adam kendi toprağını savunuyor diyen bir kişi bu milletin evladı olamaz. Libya'da ne yaptığımızı anlamayan bu kişinin söyledikleri deryada damla bile değildir.

Sen siyaseti bilmiyorsun. Siyaset cahilisin. Nerede ne oluyor haberin yok. bunlar cibiliyet fukarası.

"Adam kendi toprağını savunuyor diyerek..."

- Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar anlamamış bir kişinin bu konuda söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır. İdlib’de adam kendi toprağını savunuyor diyerek kendi ülkesi yerine rejimin yanında yer alan kahraman askerlerimizin mücadelesine laf eden bir kişi asla bu milletin evladı olamaz. İnsan da vicdan önemli bir sestir. Bu İdlib’deki sen o yavruları sen televizyonlarda izlemiyor musun? O yavruların nasıl sığınacak yer aradıklarını görmüyor musun ya? O yavruların ahı sana yeter. O anneler o babalar o çamur deryası içinde başlarını sokacak bir çadır dahi bulamıyorlar.

"Yaptığı teklife bak ya"

- Bana yaptığı teklife bak ya sen daha Esed’i görmediğin zaman biz onla görüşüyorduk zaten ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük. Bay Kemal sen siyaseti bilmiyorsun sen siyasetin cahilisin bunları tanımıyorsun. Bunlar cibilliyet fukarası bunlar hiçbir zaman kalkıp da kendi vatandaşına dahi insanca muamele edebilecek durumda değiller ve bunu yapmadılar. Şu anda Apo’nun ortaklarıyla ortaklığı var bununla kalmadılar AP’de de beraber oturdular.

"Kılıçdaroğlu'nu hekimlere havale ediyorum"

- Bugün Libya’da Türk aşiretleri var. Ama sorun bilmez inanın CHP’nin şurada 20 yıllık geçmişini bile bilmez bu adam. Bu adamın bu konuda söyledikleri hezeyandan ibarettir. Türk milleti Çanakkale’de 7 düvele karşı mücadele ederken de emperyalistlerin borazanlığını yapanlar vardı. Gavurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız. O yüzden CHP’yi milletimize başındaki zatı da işinin ehli hekimlere havale ediyorum.

HDP'den CHP'ye ittifak çağrısı

- Elbette siyasette ittifaklar vardır ve meşrudur. Meşru olmayan bu işi gizli saklı yapmaktır. Bu işi gizli saklı yapanlar bölücü örgütün güdümünde yapanlar siyaset değil kirli ittifak yapar. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Böyle bir ittifakın dünyanın neresine giderseniz gidin demokrasilerde yeri yoktur. Eş başkanları çıktı, artık ittifaklarımızı alenileştirelim çağrısında bulundu. Terör örgütleri ile böyle gizli saklı yol yürürsen çıkar bunun bedelini senden isterler.

"CHP örgüt kadrolarına yer veriyor"

- Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler görev yapıyor. Bize düşen görev CHP’li belediyelerdeki bu ihanetleri yolsuzlukları takip edip milletimizin huzuruna çıkarmaktır. CHP gibi bir partiyi bölücü terör örgütünün kadrolarına teslim eden zihniyetin diğer alanlardaki hezeyanlarına şaşırmamak gerekiyor.

Bölücü terör örgütünün güdümündeki partinin elindeki belediyeleri yakından takip ediyoruz.

"Aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz"

- İdlib’te ortaya çıkan insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor.

Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor.

Talebimiz rejimin Soçi muhtırası sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Talebimiz rejimin saldırılarını sonlandırmasıdır.

"En küçük bir geri adım atmayacağız"

- Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız. İdlib’te en küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız.

"Sınırlarımız dışında biz macera aramıyoruz"

- Bugün Suriye olan sınırımızın ötesinde verdiğimiz her mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda bunun on kat yüz kat büyük kayıplar vermemize neden olmasın diye yapıyoruz. Suriye’nin tek ne topraklarında ne de petrolünde gözümüz yoktur. Sınırlarımız dışında biz macera aramıyoruz. Tam tersine sınırlarımızı güven altında tutmak için mücadele ediyoruz. Bunun için bize düşen bir olmak iri olmak kardeş olmak hep birlikte Türkiye olmaktır.