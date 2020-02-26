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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Elazığ'da depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlara yönelik kira yardımı ödemelerine başlandı.

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Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık bu kapsamda bölgede açtığı 3 iletişim ve irtibat ofisinde kira yardımları için başvuruları almaya başladı.

Depremzedelerin nüfus cüzdanı ile başvuruda bulunduğu kira yardımları için, banka hesapları da vatandaşlara kolaylık sağlanması için bu ofislerde açılıyor.

İki mahallede ödemeler başladı

Başvurularını tamamlayan depremzedelerin ödemeleri ilk etapta Abdullah Paşa ve Mustafa Paşa mahallelerinde başladı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde 507 malik ve 30 kiracı olmak üzere 537, Abdullah Paşa Mahallesi'nde de 254 malik ve 6 kiracı olmak üzere 260 hak sahibine ödeme yapıldı.

Bakanlık toplamda 797 hak sahibine 2 milyon 935 bin lira yardımda bulundu. Ayrıca Karşıyaka Mahallesi'nden alınan 73 başvuru için de bu hafta ödeme yapılacağı öğrenildi.

Kira yardımı almak isteyen depremzedelerin nüfus cüzdanı ile iletişim ve irtibat ofislerine başvuruda bulunması gerekiyor.

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