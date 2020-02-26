HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yargıya hakaret eden Kılıçdaroğlu'na tepki!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik hakaret içeren eleştirilerine ilişkin, "Yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur." dedi.

Abone ol

Bakan Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında Osman Kavala'nın beraat ettikten sonra 15 Temmuz davası ile ilgili başka bir dosyadan dolayı yeniden tutuklanmasını ilişkin yargıya ağır hakaretler içeren sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Gül Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, şunları kaydetti:

"Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz.

Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Gezi davası sanıklarından Osman Kavala hakkında beraat kararı veren hâkimlere, Hâkimler Savcılık Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmasını hedef almış şunları söylemişti;

"Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var' diyeceğiz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin konuştu: Rejimi mutlaka belirlenen sınıra çıkaracağız
Altını fiyatları neden düştü altın alacaklar dikkat analistler uyardı
Hindistan'da Müslümanlara Hindu zulmü camiler yakılıyor sokakta işkence ediliyor
CHP Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı! Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı açıkladı
Fehmi Koru'dan dikkat çeken Suriye yazısı Koru ne demek istedi
Mustafa Varank'tan kritik açıklama: Çin'den ülkemize kayma durumu var
ÖNCEKİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Elazığ'da depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı
Halil Umut Meler'e maç yok! İşte haftanın hakemleri
Anadolu efes Alba Berlin deplasmanına gidiyor
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
3 aylarda yapılması gereken ibadetler 3 aylar duası
Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi Ece Erken'in sevgilisi çıktı
Yorumlar 1 yorum