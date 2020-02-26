Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yargıya hakaret eden Kılıçdaroğlu'na tepki!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik hakaret içeren eleştirilerine ilişkin, "Yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur." dedi.

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Bakan Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında Osman Kavala'nın beraat ettikten sonra 15 Temmuz davası ile ilgili başka bir dosyadan dolayı yeniden tutuklanmasını ilişkin yargıya ağır hakaretler içeren sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Gül Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, şunları kaydetti:

"Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz.

Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Gezi davası sanıklarından Osman Kavala hakkında beraat kararı veren hâkimlere, Hâkimler Savcılık Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmasını hedef almış şunları söylemişti;