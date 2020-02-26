Gözler Ankara'da! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

ANKARA 'da önemli bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Türk ve Rus heyetleri bugün saat 10.00'da, rejim güçlerinin saldırılarının yoğunlaştığı İdlib için masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rus heyetiyle görüşmede beklentimiz İdlib'de saldırıların kalıcı şekilde durdurulması" dedi.

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Suriye'nin İdlib kentinde yükselen tansiyon için bugün kritik bir görüşme gerçekleşiyor. Türk ve Rus heyetleri bugün saat 10.00'da, rejimin saldırılarının yoğunlaştığı İdlib için bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'de gelinen son durum için açıklamada bulundu; Rejim Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlara çekilmeli.Rus heyetiyle görüşmede beklentimiz İdlib'de saldırıların kalıcı şekilde durdurulması.Rejimin işgal ettiği Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlara çekilmesi gerekiyor.Ateşkes sağlanmadan bunların yapılması mümkün değil, Putinin teklifi ile heyetler görüşecek.4'lü zirve öncesi Cumhurbaşkanı Edoğan ve Putin arasında ikili görüşme olacak

İdlib masaya yatırılacak

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırıları devam ediyor. Bu saldırılar sonucu biri sivil personel olmak üzere toplamda 16 askerimiz şehit oldu. Rejim güçlerinin saldırıları İdlib'de yaşayan sivil vatandaşların da Türkiye sınırına göç etmesine sebep oldu. Son olarak 40 bin sivil daha Türkiye sınırına dayandı. Türk ve Rus heyetleri bugün gerçekleştirecekleri görüşmede İdlib sorununu masaya yatıracak ve kalıcı çözüm için iş birliği yapacak.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildirerek, "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir" diye konuşmuştu.

Lavrov ateşkes çağrısını reddetti

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 43. BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu kapsamında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bazı hükümetler radikal ve terörist gruplar tarafından yürütülen skandal eylemleri haklı göstermek istiyor. Bu şartlarda ateşkes istemi, insan haklarını savunma amacını göstermez, tersine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir" yorumunda bulundu.