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Silivri'de iki genç kıza otomobil çarptı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı

SİLİVRİ'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, fırından çıkan iki genç kıza çarptı. Gençler olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

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Silivri, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki iki kız öğrenciye çarptı. Feci kazada öğrenciler ve otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Erdem K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada fırından çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Duygu K. ve İpek P. isimli 2 öğrenciye çarptı. Otomobil yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

Öğrencilerden birinin durumu ağır

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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