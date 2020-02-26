22 puan farkı atan Liverpool'un şampiyonluk yolunda ayak sesleri geliyor

LİVERPOOL, kendisini en yakın takip eden M.City gibi devleri geride bırakarak şampiyonluk yolunda ilerliyor. En yakın takipçisi M.City ile puan farkını 22'ye çıkaran Liverpool, 27 haftada sadece bir kez berabere kalarak namağlup şampiyon olabilir.

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İngiltere Premier Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, şampiyonluk için gün sayıyor.

Tarihinin son şampiyonluğunu 30 yıl önce 1989-1990 sezonunda yaşayan İngiliz futbolunun köklü kulübü Liverpool Premier lig kupasına hasret durumda. 1992'de kurulan Premier Lig'deki ilk şampiyonluğuna rakiplerinin açık ara önünde ilerliyor.

Alman Klopp zafere yakın

Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın domine ettiği Premier Lig'de şampiyonluk özlemini ne zaman dindireceği merakla beklenen "Kırmızılar", Bu sezon teknik direktör Klopp ile zafere çok yakın.

İngiliz ekibinde 5 yıl önce görev başlayan Alman teknik adam Klopp ile her sezon biraz daha üzerine koyan Liverpool, 19. lig şampiyonluğu için haftaları saymaya başladı.

En yakın takipçisi M.City ile puan farkı 22

Ligde 27. hafta sonunda 79 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, İspanyol Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı son şampiyon Manchester City'ye 22 puan gibi büyük bir fark atarak sporseverlerin Premier Lig'de alışık olmadığı bir puan tablosunun mimarı oldu.

Manchester City puan kaybetmezse, Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde 4 maç daha kazanması halinde 21 Mart'ta şampiyonluğunu ilan edecek. "Kırmızılar", aynı zamanda Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı unvanını alacak.

Şampiyonluk namağlup gelebilir

27 haftadaki tek puan kaybını 1-1 berabere sona eren Manchester United deplasmanında yaşayan Liverpool, bu performansıyla Premier Lig'i namağlup şampiyon tamamlayabilir. "Kırmızılar" kalan 11 haftada "Merseyside" derbisinde Everton'ın yanı sıra Manchester City, Arsenal ve Chelsea ile zorlu maçlara çıkacak. Premier Lig'de en son 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal, ligde namağlup şampiyonluğa ulaşmıştı. Londra temsilcisi, 12 beraberlikle 24 puan kaybetmiş ve 90 puanla sezonu bitirmişti.