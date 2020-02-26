Coronavirüsü N95 maskesi fiyatları fırladı! Yüzde 1487 zam mı olur bu harita korkuttu

TÜRKİYE'nin etrafını corona virüsü sarmış durumda. Sosyal medyada dolaşan virüs haritası herkesi korkuturken, N95 maskelerinin fiyatları fahiş oranda zamlandı. Vatandaş bu alanda denetim istiyor.

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Yeni tip corona virüsü salgını yayılıyor. Son verilere göre dünya genelinde 81 bin 2 kişi hastalığa yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 762'ye yükseldi. Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 42 oldu. İtalya'da ölü sayısı 11'e yükselirken, İngiltere ülke genelinde toplu testlere başlayacağını duyurdu.

Türkiye'de henüz coronavirüs vakası tespit edilmedi. Ankara Esenboğa Havalimanına acil iniş yapan Tahran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçaktaki yolcuların ilk test sonuçları negatif çıktı. Ancak virüs tamamen etrafımızı sarmış durumda. Aşağıdaki harita durumun özeti:





Virüsten korunmak için ne yapmalı?

Grip gibi belirtiler gösteren coronavirüsü aynı onun gibi temasla bulaşıyor. Ellerinizi sıklıkla yıkamanız yanında maske kullanmanız öneriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada 'henüz herkesin maske kullanmasına' gerek olmadığını söyledi. Şimdilik hasta olanların ve toplu taşıma kullananların maske kullanması yerinde olur.

Hangi maske virüsten ne kadar koruyor?

Piyasada bir çok maske bulunuyor peki corona virüse karşı hangi maskeyi kullanmak gerekiyor? Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Cengiz Uzun'un verdiği bilgiye göre normal fiyatlardan satılan burnu açıkta bırakan maskeler sizi virüslerden yüzde 30 oranında koruyabilir, cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70’e kadar yükseliyor. Yüzde yüz koruma yöntemi diye bir şey yoktur.

N95 maskesi fiyatları



Corona virüs için önerilen cerrahi maske olarak bilinen N95 maskeleri. Bu maskeleri sağlık çalışanları kullanıyor. Piyasada bir ay öncesine kadar makul fiyatlara satılan maskelerin fiyatları, virüs Türkiye'ye yaklaştıkça katlanarak arttı. Öyle ki yüzde 1487 oranında zamlanan maskeler var.

Coronavirüse karşı almanız gereken maske bu!

N95 maskeleri cerrahi maske olarak biliniyor. Bu maskelerin piyasadaki satış fiyatı 25 ile 500 lira arasında değişiyordu. Son günlerde fiyatlar fırladı ve piyasada 2 bin lira gibi çılgın rakamlar dolaşıyor.

Maske fırsatçıları vatandaşı çileden çıkarmış durumda. Sosyal medyada bu fahiş zamlar için önlem alınması isteniyor.

Virüs için maske yeterli mi?

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Haluk Mumcuoğlu da piyasadaki en iyi maskenin bile yüzde 70’ten fazla koruyuculuğu olmadığının altını çizerek uyarılarını şöyle sıraladı;

-Çoğu maske ağzı ve burnu kapatmıyor. Toz maskelerin yüzde 5-10’dan fazla koruyuculuğu yoktur. Bunlar damlacık yolu ile bulaşan corona virüsünden korumaz. Vatandaşların korunmasında en garanti yöntem, enfeksiyonu bulunan kişilerden uzak durmaktır. Toplu taşıma araçlarına da illa binmeleri gerekiyorsa koruyuculuğu yüksek olan, bakteri ve virüs geçirgenliği olmayan maskeleri tercih etsinler. Sık sık ellerini yıkasınlar.

Coronavirüsü bulaşmasın diye ne yapılmalı?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, Coronavirüs için de geçerli. Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

*El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

*Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli. Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı).

*Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı.

Coronavirüs hangi hayvandan bulaştı? : Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve Covid-19 adı verilen coronavirüs hayvanlardan insanlara geçti. Ama nasıl? Bilim insanları salgının kaynağını tespit etmek için zamanla yarışıyor.

Çin'in bir bölgesinde bir yarasa gökyüzünde süzülüyor ve geçtiği ormanlardan birine dışkısıyla coronavirüsün izini bırakıyor. Ormandaki yaban hayvanlarından biri, muhtemelen yaprakların arasında böcek arayan bir pangolin (karıncayiyen), bu dışkıya ulaşıyor ve enfeksiyonu kapıyor.

Yeni virüs de vahşi yaşam döngüsüne girmiş oluyor. Enfeksiyonu kapan hayvanlardan biri, bir kişi tarafından avlanınca da, hastalık bu kişiye bulaşıyor. Ve virüs yaban hayvanlarının satıldığı pazardaki işçilere bulaşıyor. Küresel boyutlara ulaşacak salgın da böylece doğmuş oluyor.