Başakşehir son 32 turunda Lisbon'u konuk ediyor maçın detayları şöyle

UEFA AVRUPA LİGİ'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Başakşehir, son 32 turunda Lisbon'u evinde konuk edecek. İlk maçın 3-1'lik skorla bitmesi sebebiyle, temsilcimizin turu geçmesi için gol yemeden en az iki gol şart.

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Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Gol yemeden en az iki gol şart

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor.Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

Tek eksik oyuncu Crivelli

Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

Lisbon'un Başakşehir karşısına gelene kadarki yolculuğu

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde 21 hafta sonunda Benfica, Porto ve Braga'nın ardından 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına, doğrudan katıldığı UEFA Avrupa Ligi gruplarında başlayan Sporting Lizbon, D Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile 12 puan topladı. Portekiz temsilcisi, Avusturya ekibi LASK Linz'in ardından grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.