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Bakan Mustafa Varank Erdoğan ile omuz omuza fotoğrafı paylaştı beğeni aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 66’ncı doğum gününü, sosyal medya hesabından 5 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaşarak kutladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz” diye yazdı. Varank’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün 66’ncı doğum günüydü. Sosyal medya kullanıcıları “#İyikiDoğdunMilletinAdamı” hastagı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladılar.

“Omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Erdoğan’ın doğum gününü kutlayanlar arasındaydı. Varank, 5 yıl önce Antalya’da G-20 zirvesi sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, “Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz” diye yazdı.

Çok sayıda kullanıcı beğenip paylaştı

Bakan Varank’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilip paylaşıldı.

O fotoğrafın hikayesi

Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı G-20 liderler zirvesinde yoğun temaslar nedeniyle saatlerce ayakta kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem danışmanlığını yapan Mustafa Varank’ın omuzuna yaslanmış şekilde notlarını okuduğu görülüyor. Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulunuyor.

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