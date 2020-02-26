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Adana'daki lakabıyla 'Eli sopalı teyze' hayatını kaybetti

ADANA'da iddiaya göre akli dengesini kaybeden, elindeki sopayla insanlara bulaşmasıyla tanınan, Adana halkının 'Eli sopalı teyze' adını verdiği kadın 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Adana’da caddelerde dolaşırken vatandaşlara sataşması nedeniyle ‘eli sopalı teyze’ olarak tanınan, özellikle gençler tarafından çok sevilen Meryem isimli kadın, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Eşi ve çocuklarını kaybettikten sonra akli dengesinin bozulduğu iddia edilen emekli İngilizce öğretmeni Meryem isimli yaşlı kadın, 30 yılı aşkın süredir Seyhan ilçesindeki Bülent Angın Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı’nda dolaştı. Ağzından sigara düşürmeyen kadın, elindeki sopa ile gençlere hafif sopa darbesi vurması nedeniyle ‘eli sopalı teyze’ olarak anıldı. 'Meryem teyze' adı ile sosyal medya hesapları açıldı.

Bir süredir ortada görünmeyen yaşlı kadının, önceki gün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Meryem teyze, Kabasakal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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