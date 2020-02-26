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MSB'den 'Hocalı Katliamı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 28 yıl önce işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabası'nda Ermeniler tarafından acımasızca katledilen soydaşlar rahmetle anıldı.

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Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliam ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "28 yıl önce Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabası'nda Ermeniler tarafından acımasızca katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' diyerek Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz ve bu katliamı yapanları unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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