Coronavirüs aşısıyla ilgili önemli gelişme! Virüs bir kıtaya daha sıçradı
ÇİN'den dünyaya yayılan corona virüs covid 19 durdurulamazken Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen son dakika açıklaması endişe yarattı. Virüs bugün bir komşumuza ve yeni bir kıtaya daha sıçrarken olumlu bir gelişme de var. Virüs aşısı denenmeye hazır halde.
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler artıyor. Son dakika haberlerine göre, virüs komşumuz Yunanistan'a sıçradı. İran'da ölü sayısı 19'a yükselirken, Fransa'da bir kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya'da ise koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'a çıktı. Dünyada yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 762'ye yükseldi. Dünya çapında 80 bin 999 vaka olduğu doğrulandı. Virüs yeni bir kıtaya daha sıçrarken Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen son açıklama ise ürküttü.
Koronavirüs Yunanistan'da da görüldü
Koronavirüs salgını komşumuz Yunanistan'a da sıçradı. Yunanistan'ın Selanik kentinde 38 yaşındaki bir kadında koronavirüs tespit edildi. Kadının İtalya'dan yeni döndüğü açıklandı.
Virüs yeni bir kıtaya sıçradı
Corona virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı 42'yi geçti. Virüs bugün yeni bir kıtaya da sıçradı. Latin Amerika ülkesi Brezilya'da bir kişide corona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı. Brezilya hükümeti, Sao Paulo'daki hastanede İtalya'dan gelen 61 yaşındaki bir kişide corona virüsünün saptandığını duyurdu.
Dünya Sağlık örgütü açıklaması
Koronavirüs Türkiye'yi ölüm çemberine alırken Dünya Sağlık Örgütü'nden çok önemli bir açıklama geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada "Artık hazırlanmanın zamanı geldi" ifadesi kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklaması 'pandemi' durumuna yaklaşıldığını haber veriyor. Pandemi, çok çabuk bulaşan, birden çok kıtaya ve neredeyse tüm dünyaya yayılmış salgın olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı son açıklamada şu ifadelere de yer verildi: COVID-19 çoğu vakada solunum rahatsızlığı ile ortaya çıkıyor. Güney Kore, İtalya ve İran'da vaka sayılarının artması endişeleri artırıyor.