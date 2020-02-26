Coronavirüs aşısıyla ilgili önemli gelişme! Virüs bir kıtaya daha sıçradı

Dünya Sağlık örgütü açıklaması

Koronavirüs Türkiye'yi ölüm çemberine alırken Dünya Sağlık Örgütü'nden çok önemli bir açıklama geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada "Artık hazırlanmanın zamanı geldi" ifadesi kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklaması 'pandemi' durumuna yaklaşıldığını haber veriyor. Pandemi, çok çabuk bulaşan, birden çok kıtaya ve neredeyse tüm dünyaya yayılmış salgın olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı son açıklamada şu ifadelere de yer verildi: COVID-19 çoğu vakada solunum rahatsızlığı ile ortaya çıkıyor. Güney Kore, İtalya ve İran'da vaka sayılarının artması endişeleri artırıyor.