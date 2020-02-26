Galatasaray'da Mario Lemina sevinci

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın antrenmanında Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı.

Koşulara başladı

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.



İki futbolcuya kutlama

Antrenman öncesinde Younes Belhanda ve Ahmet Çalık’ın doğum günü kutlandı. Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.