Dr. Ramazan Kurtoğlu 'elimde belgeleri var' dedi coronavirüs açıklaması şaşırttı

CNN Türk ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Dr. Ramazan Kurtoğlu, tüm dünyayı tedirgin eden coronavirüsün insanları korkutmaya yönelik bir oyun olduğunu belirterek "Elimde dokümanı, belgesi var" dedi.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs, CNN Türk ekranlarında masaya yatırıldı. Birbirinden önemli konukların ağırlandığı programda Dr. Ramazan Kurtoğlu, ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Yeni bir dünya düzeni kuruluyor

Coronavirüsün küresel bir oyun olduğunu belirten Kurtoğlu "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bir oyun bu. Amerika'da iki üniversite bu oyun üzerine yıllar önce bir araştırma yapıyorlar. Bu oyunun herhangi bir yerinde herhangi bir noktada virüs veriyorlar. Elimde dokümanı, belgesi var. Sanal dünyada bütün tedbirlere rağmen virüsün yayılmasını önleyemiyorlar. Sonra serverleri kapatarak oyunu yeniden başlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

İnsanlara korku salıyorlar

"Bunu yaparken de insanlara korku salıyorlar" diyen Kurtoğlu, "İnsanların dizi titriyor. Halbuki bağışıklık sistemini güçlü tuttuğunuzda bu işin üstesinden gelirsiniz" şeklinde konuştu.

Ramazan Kurtoğlu kimdir?

Coronavirüs açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Kurtoğlu, merak konusu oldu. Herkes Kurtoğlu kimdir nereli sorusunu sordu. İşte Ramazan Kurtoğlu'nun biyografisi:

Ramazan Kurtoğlu, 27 Nisan 1956'da Antalya'nın Serik ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde bitiren Kurtoğlu, lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumaya başladı.

1981 yılında buradaki lisans eğitimini tamamladı ve sonra İstanbul Üniversitesi'nde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri üzerine yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisansını tamamladıktan sonra The University of British Colombia, Vancouver, University of California, San Diego, University of Pennsylvania ve Kaliforniya Irvine'de genel İngilizce, iş İngilizcesi, akademik İngilizce eğitimi, davranış bilimleri, uluslararası finansman, ekonomi ve küresel operasyon yönetimi konularında lisansüstü, master ve doktorasını tamamladı.

1999 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde Uluslararası Finans ve Piyasa Sermayeleri başlıklı sertifika programı yaptı. 2002 yılında aynı üniversitede Küresel Operasyon Yönetimi alanında Pre-MBA programı yaptı.

Bir süre Ortadoğu Gazetesi'nde gazetesinde yazıları yayınlandı.

Televizyonda ilk kez 2007'de Sky Türk'te Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman programında göründü. Pelin Çift ile Öteki Gündem programındaki konuşmalarında ülke genelinde tanınmaya başlandı.

Kitapları:

Küresel Düzenin Şifreleri (Cansu Canan Özgen-Ramazan Kağan Kurtoğlu)

Nörofinans

Türkiye Ekonomisi (1838-2010) Mali Bağımlılık, Büyüme, Krizler ve Siyasi Sonuçları

Küresel Hegemonya Savaşları & İklim, Su ve Gıda

Din ve Küresel Ekonomi-Politik (Orion Yayınları)

Küresel Para Savaşları ve Davranış Ekonomisi Nörofinans

Küresel Hegemonya Savaşları & İklim Su ve Gıda

Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni (Orion Kitabevi)

Evanjelizm - Hollywood ve Kabala'nın 13.Havarisi & Dünya İmparatorluğu ve Türkiye (Orion Kitabevi)

Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye

Türkiye ve Mesihuşa

Bayrak Türklerin Ya Ekonomisi

Küresel Düzenin Şifreleri