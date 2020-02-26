Erdoğan'a emekli ikramiyeleri kesilecek iddiası soruldu! Yanıtı çok net oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiası soruldu. Erdoğan "Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SSK emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Böyle bir düzenleme var mı? İlave tedbirler almayı gerektirecek bir durum var mı?" sorusuna Erdoğan şöyle yanıt verdi: