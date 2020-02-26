Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Corona virüsle ilgili gelişme

TÜRKİYE dün Ankara Esenboğa havalimanına acil iniş yapan uçakta coronovirüs olduğu haberleri ile endişeye kapılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan virüsle ilgili son dakika açıklamalar var. Bakan hiç bir şey saklamadan ilk test sonuçlarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca AA Editör masasına konuk oldu ve canlı yayında coronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. "Şu ana dek Türkiye'de koronavirüs görülmedi ama görülmeyeceği anlamına gelmez" diyen Bakan Koca, açık ve net konuştu:

"Risk kapıya geldi bölgeye yayıldığını görüyoruz"



Çin ve İran'a uğrayanların 14 gün boyuncu gözlem altına alındığını belirten Fahrettin Koca, dün Ankara'ya acil iniş yapan uçaktaki yolcuların durumunu da açıkladı. İlk test sonuçlarının negatif olduğunu belirten Bakan Koca şu bilgileri verdi:



-"Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz.

(İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Yolcular şu anda gözlem evinde tutuluyor. Hemen yanındaki şehir hastanemizde 48 tane tüm yoğun bakım şartlarının olduğu odamız hazır bekletiliyor. Şu ana kadar ihtiyacımız olmadı.

-Bugün itibariyle hiç bir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığı, hepsinin negatif olduğunu, yani corona virüs olmadığını söyleyebiliriz. Ancak belli aralıklarla yakından takip ediliyor olacaklar. Bunlar ilk test sonuçları, kuluçka döneminde negatif çıkabilir ancak süreçte pozitif olabilir. 14 güne kadar gözlem altında tutulacaklar.



Sınıra sahra hastaneleri kuruluyor

-Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor. Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu. Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız.



- "Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk."

-Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız"

(Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur.

-"Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor"

-Türkiye'ye gelen her Türk vatandaşlarımızı hemen almak niyetinde değiliz. Tedbirleri kabul eden kişileri gelmek istiyorlarsa alacağız

Türkiye'nin indirmediği uçak

-Bir uçakta virüs olduğu ihtimali öğrenince uçağı Türkiye'ye indirmedik. Bizzat ben uğraştım. İçinde Türk vatandaşı olmadığı için biz indirmedik devamında doğu Avrupa ülkesine indi. Uçak bir THY uçağıydı. Mürettabatımızı orada 14 gün karantinada tuttuk. Riskleri ülkeye sokmak istemedik.

İran geçmişi varsa almıyoruz. Türk vatandaşıysa 14 gün karantina. Başka ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 8 kişiyi gözlem altına aldık. Çalışmak için gelen Çinli işçilere de 14 gün gözleme aldıktan sonra izin verdik

Vatandaş ne yapmalı?

Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Özellikle şu dönemde ellerin sıklıkla yıkanması, bir metreden fazla yaklaşılmaması, gripli olanların maske kullanması gerektiği, kalabalık yoğun ortamlara mümkün mertebe girilmemesi, istirahat, beslenme ve dinlenmeye önem verilmesi gerekiyor. Ev ortamının havalandırılması da çok önemli.