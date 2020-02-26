Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi! Hani her şey güzel olacaktı

KAPALIÇARŞI'da esnaf ziyareti yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Her şey çok güzel olacak demiştiniz; olmadı" diyerek protesto ettiler.

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Ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zamdan yakınan vatandaşlar karşısında soğukkanlılığını koruyan İmamoğlu, "Niye olmuyor? Döviz artıyor, mazot artıyor, yakıt artıyor, doğalgaz artıyor. Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster senden istirhamım. Zam yapmak zorunda kaldık. Biz de keyif almıyoruz" karşılığını verdi.

Destekte veren vardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, protestocu vatandaşların arasında ayrılırken kalabalıktan "Başkanım, yüzde 35'i kabul etmiyoruz" ile birlikte "Başkanım, doğru yoldasınız; devam edin…" sesleri yükseldi.