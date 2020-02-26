İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na son uyarı

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'kapısındaki adamları' kullanarak kendisi aleyhine kampanya yapmakla suçlayıp, İmamoğlu'na bir soru sordu ve son uyarısın yaptı.

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Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok zor bir soru ve son uyarı geldi. Geçtiğimiz günlerde Trabzonlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği'nin (TİAB) başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun aracılar kullanarak sosyal medya üzerinden kendisi aleyhine kampanya yaptırmasına ateş püskürdü.

Ekrem İmamoğlu'na yakın dernek

Yaşar Aşçıoğlu başkanlığındaki eski TİAB Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından yapılan seçimleri İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı. Hacıosmanoğlu'nun başkan seçilmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın olan Trabzon Fikir Kulübü’nün twitter hesabı üzerinden tepki gösterildi.

Fikir Kulübü sosyal medyada ne dedi?

Yavuz Saltık'ın başkanlığını yaptığı Trabzon Fikir Kulübü'nün Twitter hesabından "İktidarı elinden aldığı dernek merkezi için sesini çıkartamayan Trabzonlu iş adamları çareyi kadınlara hakaretten yargılanan iktidara yakın sözde işadamına anahtarı teslim ederek kalibresini göstermiş. Aferin aferin.” paylaşımı yapıldı.

O sözler beni aşağılamak için söylendi

Bu paylaşımın arkasında 25 yıllık arkadaşı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, İmamoğlu'na meydan okudu. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na sorduğu o zor soru ve uyarısı:

"Kendisinin de üye olduğu Trabzonlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği'nin değerli işadamlarından oluşan Genel Kurulu'nda şahsımı başkan seçen değerli işadamları ve bürokratlara söylenen bu sözler, şahsımı aşağılama amacıyla dile getirilmiştir.

İmamoğlu kapının dışında beslediklerine açıklama yaptıracağına...

TİAB Başkanı olarak, ve İbrahim Hacıosmanoğlu olarak olarak uzun yıllardır beni çok iyi tanıyan Ekrem İmamoğlu'nun, kapının dışında beslediklerine açıklama yaptıracak yerde kendisinin bir söyleyeceği varsa, rahatsızlığı varsa çıkıp ortaya açıkça kendisinin söylemesi gerekir.

O açıklamadan haberim yok diyorsa o kişileri kovsun

Bu açıklamadan benim haberim yok diyorsa, yanında beslediklerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verdiği görevlerden uzaklaştırsın, yanında sağ kolu olarak gezdirmekten vazgeçsin. Yoksa kendisi de beni tanıyanlar da çok iyi bilir; benden adama dost olur düşman olmaz.

Ekrem İmamoğlu'na ilk sorumu soruyorum...

Ben konuşmaya başlayınca hesap etmeden konuştuğumu herkes bilir. Şimdilik sadece Ekrem İmamoğlu'na tek bir soru soracağım. Eğer o açıklamaları yapan, yaptıranlar bundan sonra söyleyeceklerimi kendileri hesaplayacaklar.

İlk sorumu da soruyorum; Ekrem İmamoğlu, Eyüp Sultan Camisinde canlı yayınında Yasin okuyan İmamoğlu'nu mu yoksa "Ben domuz eti yiyorum" diyen İl Başkanı'nı mı temsil ediyor?

Özellikle belirtiyorum; bana hakaret eden şahıs yanında bulunduğu sürece Ekrem İmamoğlu benden daha ağır karşılıklar alacak."