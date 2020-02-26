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Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Sondaj gemisi yola çıktı

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisine kavuşmasına az bir zaman kaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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