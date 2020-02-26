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Cumhurbaşkanlığı önünde kendini yaktı! Dehşete düşüren görüntüler

UKRAYNA'da sağlık reformunu protesto eden adam, Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini ateşe verdi.

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sağlık reformunu protesto etmek isteyenler bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde bir araya geldi. Eylemciler sloganlar attığı sırada kalabalığın arasından çıkan bir adam, benzinle kendini ateşe verdi.

Çevredekiler müdahale etti

Çevredekilerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine haber verilirken, adının Alexander Leonidovich olduğu öğrenilen adam hastaneye kaldırıldı.

Sorunlarını duyurmak için bu yolu seçti

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Sumy şehrinde yaşayan Leonidovich’in reform nedeniyle yerel yönetimle yaşadığı sorunları duyurmak için böyle bir yolu seçtiği öne sürüldü. Leonidovich’in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, son durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

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