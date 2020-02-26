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Manchester City'den men kararına itiraz

Manchester City, UEFA'nın finansal fair play kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle verdiği iki sezon Avrupa kupalarından men cezası için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurdu.

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CAS'tan yapılan açıklamaya göre Manchester City, UEFA'nın 14 Şubat'ta kulübe verdiği 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezasına ilişkin karara itiraz etti.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiltere kulübüne verilen cezanın, 2012- 2016 yıllarındaki finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı açıklanmıştı.

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