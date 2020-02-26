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Fenerbahçe ve Eczacıbaşı file yerine coronavirüs engeline takıldı

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'nde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan kadın voleybol takımları Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, koronavirüsün yoğun olduğu İtalyan kentlerine gitmemek için Avrupa Voleybol Konfederesyonu'na maçın ertelenmesini istedikleri bir yazı gönderdi.

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CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya’da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV’e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.

Kulüpler Avrupa Voleybol Federasyonu'na yazı gönderdi

CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Vitra, Koronavirüs sebebiyle maçların ertelenmesi için başvuruda bulundu. Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili olarak endişelerinin olduğu yönünde CEV’e (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) yazı yazarken, alınacak olan önlemleri sordu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu, sarı-lacivertli kulübe, konuyu yakından takip ettiklerini iletirken, Dünya Sağlık Örgütü ve İtalya Sağlık Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını açıkladı.

CEV, Konuyla ilgili değerledirme yapacak

Hususla ilgili olarak en yakın zamanda değerlendirme yaparak karar alacaklarını ifade eden Avrupa Voleybol Konfederasyonu, karşılaşmaların ertelenmesi ya da başka ülkede oynanması konusunda karar alabilir.
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yla 5 Mart’ta ilk maçı kendi sahasında, rövanşı ise 11 Mart’ta deplasmanda oynayacak. Eczacıbaşı VitrA ise Savino Del Bene Scandicci’yle ilk maçı 4 Mart tarihinde İtalya’da, rövanşı ise 11 Mart’ta İstanbul’da oynayacak.

“Gitmek de istemiyoruz, gelmelerini de istemiyoruz”

Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Uyar, konuyla ilgili olarak endişeli olduklarını ve CEV’e başvurduklarını belirterek, “Fenerbahçe ile başvuruda bulunduk. CEV, cumartesi günü Viyana’da bir toplantı yapacak ve başvuruları değerlendirecek. İki takımın da maçları virüsün en yoğun olduğu bölgeler olan Lombardia ve Toscana’da. Talebimiz karşılaşmaların ertelenmesi yönünde. Yarı final maçları ile final maçı arasında 35-40 günlük bir süre var. Bu süre zarfında çeyrek final karşılaşmalarını ileri bir tarihe atarak, yarı final maçlarını da daha sonra oynatabilirler. Şu andaki durumda ne gitmek istiyoruz ne de buraya gelmelerini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

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