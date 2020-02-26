TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan skandal açıklama! Türkiye askerlerini geri çekmeli

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş Meclis'te skandal açıklamalarda bulundu. Baş, Türkiye'nin toprakları dışındaki tüm askerlerini geri çekmesi gerektiğini savundu.

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Sivilleri katleden güçlerin Suriye ve Libya'daki varlığını görmezden gelen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin toprakları dışındaki tüm askerlerini geri çekmesi gerektiğini savundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gezi olaylarını, bu toprakların bugüne kadar gördüğü en ileri, anlamlı, en halkçı direniş olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Haksız biçimde yargılanan herkesle Gezi'nin onurunu taşımaya devam edeceklerini belirten Baş, "Bu onurlu duruşumuzu yargılamaya çalışanlara buna izin vermeyeceğimizi söylediğimizde bize inanmayanları gerçeklerle karşı karşıya bırakmış olduk." dedi.

Türkiye tüm askerlerini geri çekmeli

Gezi davası boyunca savunanların attığı her adımın arkasında durduklarını dile getiren Baş, "Buna rağmen mahkemenin beraat kararı vermesi, hareketin milyonlar tarafından tekrar sahiplenmesinin ürünüdür. Ortada hukuk adına bir şey yoktu. Gezi davası, hukuk temelli bir dava değildi. Siyasal intikam operasyonu sürdürmek istiyorlardı ama gelinen noktada bunu yapamadılar. Gezi davası bitmemiştir, şimdi gerçekten başlıyor. Artık gerçek suçluların yargılanma aşamasındayız" değerlendirmesini yaptı.

Suriye ve Libya'da asker bulundurulmasını eleştiren Baş, "Türkiye, toprakları dışında bulunan tüm askerlerini geri çekmelidir." diye konuştu.