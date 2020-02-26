Maria Sharapova kariyerine son verdi

Rus tenisçi Maria Sharapova, 32 yaşında kariyerine son verdiğini açıkladı.

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Kariyerinde 2 kez Fransa Açık, 1'er kez de Avustralya Açık, Wimbledon ve Amerika Açık olmak üzere 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan dünyanın en başarılı kadın tenisçilerinden biri olan 32 yaşındaki Rus tenisçi Maria Sharapova, profesyonel tenis kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

5 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor

32 yaşında ve 5 Grand Slam şampiyonluğu olan Maria Sharapova'nın veda kararı tenis severler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Rus tenisçi, kortlara veda etmesinin ardından Twitter'da gündem oldu. Özellikle Sharapova2nın erkek hayranları bu karar sonrası üzüldü.