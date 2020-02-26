Kütahya ve Hatay'da korona virüs paniği! Biri İran üzerinden gelmiş

KÜTAHYA'da Tayland'dan tatilden dönen bir kişi Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Bir vaka haberi de Hatay'dan geldi. Yabancı uyruklu kişi İran üzerinden gelmiş.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen günlerde Tayland'a tatil için giden 40-45 yaşlarında bir erkek, rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu.

Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastanın saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı. Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

HATAY'DA VİRÜS ŞÜPHESİ! İRAN ÜZERİNDEN GELMİŞ HATAY’dan da endişe veren bir haber geldi. Bangladeş uyruklu bir kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, karantinada tutuluyor. Alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran’a buradanda kara yoluyla Suriye’ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Eskişehir'de corona virüsü iddiası! İranlı bir aile...

Eskişehir Şarhöyük aile sağlığı merkezinin corona virüs sebebiyle kapatıldığı iddia edildi.

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Köksal, basında yer alan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Şube Başkanı Hüseyin Köksal, şu bilgileri verdi:

-“Şarhöyük ASM’de aile hekimine kayıtlı İranlı bir aileye geçen hafta İran'dan bir ziyaretçe gelmiş. Bu durumu öğrenen aile hekimi kişiyi kontrol için ASM'ye davet etmiştir. Kişi ASM'ye gelmeyince halk sağlığı ekipleri kişiyi evinde ziyaret etmiştir. ASM kapatıldı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. İlimizde bugüne kadar corona virüsü görülmemiştir.'