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Almanya'daki askeri üste koronavirüs alarmı! Karantinaya alındı

ALMANYA'nın Köln kentinde askerin koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılması sonrası askeri üs karantinaya alındı.

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Çin, İran, Yunanistan, Hırvatistan... Tüm dünyadan koronavirüsle ilgili haberler art arda geliyor. Koronavirüs tespit edilen hastalar karantinaya alınırken Almanya'da yaşanan gelişme tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Askeri üs karantinaya alındı

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin haberine göre; bir asker koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından askerin bağlı bulunduğu askeri üste hareketli dakikalar yaşandı. Önlem amaçlı askeri üs karantinaya alındı. Askeri üssün kapıları dış dünyaya kapatıldı.

Ölümcül virüste son durum

Koronavirüste bugün sağlık kuruluşlarından alınan bilgilere göre 2 bin 762 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa kıtasında İtalya'da 11 kişi hayatını kaybederken Almanya'da şu ana kadar koronavirüs kaynaklı ölüm kayıtlara geçmiş değil. Almanya'da kayıtlara geçen vaka sayısı ise 17.

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