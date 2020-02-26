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Eski Beyaz Saray doktoru itiraf etti! Donald Trump’ın yemeklerine gizlice karıştırıyorduk

Fast food’a olan zaafı bilinen ve golf oynamak dışında düzenli olarak egzersiz yapmayan ABD Başkanı Donald Trump’ın eski doktoru Ronny Jackson, Beyaz Saray duvarları ardındaki ‘yemek düzenini’ anlattı. Jackson Trump’ın yemeklerine gizlice karnabahar karıştırdıklarını itiraf etti.

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Vücut Kitle Endeksi'ne göre ‘fazla kilolu’ sınıfında yer alan Trump’ın birkaç kilo verebilmesi için Beyaz Saray’a egzersiz bisikleti ve eliptik bisiklet getirdiklerini belirten Jackson, ‘egzersizlerin asla istediği gibi gitmediğini’ söyledi. “Ancak biz de onun diyeti üzerinde çalışıyorduk” diyen Jackson, Trump’ın yediği patates püresinin içine karnabahar karıştırdıklarını ve dondurmaları da göz önünden kaldırdıklarını açıkladı.

Genetiği harika demişti

Trump’ın her yıl yapılan rutin sağlık kontrollerinin birinin ardından sonuçları açıklayan Jackson, “Genel sağlığı harika. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim” sözleriyle çok konuşulmuştu.Jackson, “Buna genetik denir. Bazı insanlar harika genlere sahiptir” demişti.

Emekli Donanma Tuğamirali olan Ronny Jackson, sonuncusu Donald Trump olmak üzere üç başkanla birlikte çalıştıktan sonra geçen yıl aralık ayında Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. Başkan Trump, eski doktorunu, Eski Muharipler Bakanlığı’na aday göstermiş ancak Ronny Jackson, hakkındaki görevi suiistimal ve aşırı alkol alma iddialarının ardından adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.

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