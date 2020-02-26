Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Geçtiğimiz günlerde İran-Türkiye sınırında meydana gelen depremde ölü sayısı yükseldi. Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu

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Geçtiğimiz günlerde İran-Türkiye sınırında deprem meydana gelmişti. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, İran'ın Hoy kenti olarak kaydedilmişti.

Depremde 10 kişi yaşamını yitirdi

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde yıkıma neden olan depremde, hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.AFAD'ın verilerine göre, Hoy'da saat 01.28'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Van'dan da hissedildi. Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığı, 700 konutta da ağır hasar olduğu belirtilmişti.