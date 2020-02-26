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MSB duyurdu: Sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, örgütün sözde yönetici kadrosundan olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.

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