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İBB Sözcüsü Murat Ongun: Ulaşım zammını protesto yapanları anlamıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'daki ulaşımda öğrenci kartına yapılan zamla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ongun, “Son artışla bile öğrenci kartları bugün 50 TL’dir. Öğrenciler adına protesto yapan bazı grupları anlamıyoruz'' dedi.

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İBB Sözcüsü Ongun, İstanbul’daki ulaşım zamları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öğrenci ulaşım kartları aylık 40 TL’den 50 TL’ye çıkmıştı. İBB Sözcüsü Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önce öğrenci aylık ulaşım kartlarının 85 TL olduğunu hatırlatarak, “Son artışla bile öğrenci kartları bugün 50 TL’dir. Öğrenciler adına protesto yapan bazı grupları anlamamakla beraber, Türkiye’de en ucuz öğrenci ulaşımının hala İstanbul’da olduğunu belirtiriz” ifadelerini kullandı.

Ongun’un sosyal medyadan konuya ilişkin attığı mesaj şöyle:

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