MOOV by Garenta uygulaması kimin? Anadolu Grubu'nun sahibi kimdir?

İZMİR'de MOOV by Garenta uygulaması başlayınca merak konusu oldu. Peki MOOV by Garenta'nın sahibi kim dersiniz? Anadolu Grubu'na bağlı olan Garenta kiralama ünlü işadamı Tuncay Özilhan'a ait.Abone ol
Akıllı telefonlara indirilen bir uygulamayla çalışan ve dakikalık araç kiralama fırsatı sunan uygulama İzmir’de de 200 araçla hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, sisteme dahil araçların otoparklarından ücretsiz yararlanmasına izin veriyor.
Kullanıcı, akıllı telefonuna indireceği “MOOV by Garenta” uygulamasından üye oluyor. İhtiyacı olduğunda en yakın aracı sistem üzerinde görüyor ve beğendiği aracı kiralıyor. Araç başına geldiğinde, telefonu algılayan otomobilin kilidi açılıyor. Torpido gözünden anahtarı alan kullanıcı, ihtiyacı kadar kullandıktan sonra hizmet bölgesi içerisinde aracı güvenli bir yere park ederek kiralamasını sonlandırabiliyor.
Ücreti ne kadar?
Bu sistemle araç kiralamada dakika üzerinden fiyat belirleniyor. 15 dakikalık ücret 9.5 lira olarak belirlenmiş. Saat başı ücret 38 lira ediyor. 1 günlük kiralamada (24 saat) rakam 912 liraya çıkıyor.
Rentacardan araç kiraladığınızda bir günlük fiyatı 145 lira ile 235 lira arasında. Günlük olarak bakıldığında bu kiralama sistemi hayli pahalıya geliyor.
Garenta'nın sahibi Tuncay Özilhan kimdir?
Garenta araç kiralama şirketinin sahibi Çelik Motor Filo olarak görünüyor. Bu şirket ise Anadolu Grubuna ait. Anadolu Grubu'nun sahibi de Tuncay Özilhan... Türkiye'nin en zengin işadamlarından biri olan Tuncay Özilhan Tuncay Özilhan 9 Temmuz 1947 Kayseri doğumlu. Saint Joseph Lisesi'ni bitiren Tuncay Özilhan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin ardından ABD'de Long Island Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Tuncay Özilhan'ın gelini Doktorlar dizisinde Ela rolüyle tanınan Yasemin Özilhan...