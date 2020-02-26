Yunanistan'da seçilmiş müftüye 4 ay hapis cezası

Yunanistan’da 'makamı gasp etmek'le suçlanan İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Yunanistan’da Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili 'resmi makamı gasp etmek ve dini töreni engellemek' suçlamasıyla yargılanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete’yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme; Mete ile aynı suçtan yargılanan Gökçepınar imamı Erkan Azizoğlu’nu ise suçsuz bularak beraatine karar verdi.

Mete'ye, 3 yıl içerisinde suç işlemesi durumunda hapis cezası uygulanacak.

Müftü Mete, duruşma sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyacağını belirterek Selanik’e gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti.