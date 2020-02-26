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Yunanistan'da seçilmiş müftüye 4 ay hapis cezası

Anadolu Ajansı

Yunanistan’da 'makamı gasp etmek'le suçlanan İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Yunanistan’da Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili 'resmi makamı gasp etmek ve dini töreni engellemek' suçlamasıyla yargılanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete’yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme; Mete ile aynı suçtan yargılanan Gökçepınar imamı Erkan Azizoğlu’nu ise suçsuz bularak beraatine karar verdi.

Mete'ye, 3 yıl içerisinde suç işlemesi durumunda hapis cezası uygulanacak.

Müftü Mete, duruşma sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyacağını belirterek Selanik’e gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Daha önce yargılandıkları alt mahkemede 7'şer ay hapis cezalarına çarptırılan Mete ve Gökçepınar imamı Azizoğlu, karara itiraz ederek Selanik İstinaf Mahkemesi nezdinde temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Mete 2016’da Yunan ordusunda askerlik görevini yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir soydaş askerin cenaze töreninde, atanmış müftünün de bulunduğu ortamda cenaze namazını kaldırmıştı.

Savcılık, Mete'yi devletin atadığı resmi müftünün bulunduğu bir törende cenaze namazını kıldırdığı için 'resmi makamı gasp etmek ve dini töreni engellemekle' suçlamıştı.

Yunanistan'da Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

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