İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüse ilişkin alınan önlemler ve İran'dan getirilen Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Koca, İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek, gözlem altına alınan 132 yolcu ve 8 mürettebata ilişkin, ilk test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

"Koronavirüs Türkiye'de rastlanmamıştır"

Koca, tüm çabalarının virüsün Türkiye'ye girişinin engellenmesi için olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Komşularımızda vaka görülmesinin artması nedeniyle tedbirlerimizi artırmamız gerekmiştir. Ülkemizde rastlanmamıştır. Ancak bu güne kadar rastlanmaması, görülmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bugün İran sınırı kapılarımızda sahra hastaneleri oluşturup, gelmek isteyen Türk vatandaşlarımız için hazır bulunacaktır.

"Yarın sınır kapılarımızdaki önlemleri yerinde göreceğim"

Yarın sınır kapılarımızda alınan önlemleri yerinde göreceğim. Ayrıca bildiğiniz gibi Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşlarımızı iki merkezde kontrol altına aldık. Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Öksürük ve boğaz ağrısı yakınması olan hastalarımız vardı, onlarda giderek artan solunum sıkıntısı olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

"Tahran'dan gelen vatandaşlarımızı iki merkezde gözlem altına aldık"

Özellikle Kum ve Meşet geçmişi olan kişilerin 14 günlük bir karantinada tutulması, bu kentlere uğramayan kişilerin sahra hastanelerde değerlendirmesi yapıp en az 7 gün bekletilmesi şeklinde bir yaklaşım benimsendi. Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşları iki merkezimizde gözetim altına aldık. Şu ana kadar kimsede ateş ve hastalık anlamında bir değişiklik olmadı. Klinik anlamda bir kötüleşmenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Koronavirüs taşımadıklarını özellikle söylemek istiyorum.

"Testlerin pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı"

Şu ana kadar testlerin pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı, koronavirüse şu ana kadar rastlanmadı. Ama yarın olmayacağı anlamına gelmez. Niğde'de Pakistanlı iki düzensiz göçmenin kontrolleri negatif çıktı. Konya'da Güney Kore'ye seyahat eden vatandaşlarımızın testleri negatif çıktı. Eskişehir'de bulunan İranlı vatandaşta herhangi bir bulgu bulunamadı. Şu anda negatif çıkamaları önümüzdeki dönemde negatif çıkacakları anlamına gelmeyebilir. Bir hafta sonra yapılan teste göre durum yine değerlendirilecek.İran'dan gelenler için gözlem evi noktaları planlandı. Birçok hastanemizde karantina odalarını hazır hale getirdik. Şu anda İran'dan Türk vatandaşlarının gelmesine izin vermiyoruz, Türkiye'den İran'a gidebilirler, ancak Çin ve Türkiye arasında hem gidiş hem dönüşler kapalı."