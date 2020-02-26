Galatasaray, Fenerbahçe'yi 80-75 yenerek 9 yıllık hasretini dindirdi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl 3 ay sonra mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı takım, Basketbol Süper Ligi'nde de deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek 9 sene sonra rakibini deplasmanda mağlup etti.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek, yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 9-2 önde geçti. De Colo'nun sayılarıyla 7. dakika içinde farkı çift hanelere (15-4) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte ribauntlarda etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 16. dakikada Roberson'un sayılarıyla ilk kez öne geçti: 29-32. Williams'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 39-38 üstün bitirdi.

İki takımın da hücumda istediği ritmi bulamadığı üçüncü çeyrekte, Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 28. dakikada 4 sayılık üstünlük yakaladı: 51-47. Çeyreğin sonunda 10-0'lık seri yakalayan (51-57) Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 57-53 önde girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe taraftarının desteğini alarak başlayan Fenerbahçe Beko, savunmada sertliği artırdı. Çeyreğin başında 59-53'lük üstünlük kuran Galatasaray Doğa Sigorta'ya 10-0'lık seriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 33. dakikayı 63-59 önde geçti. Savunmada Vesely, hücumda Melih Mahmutoğlu'yla etkili olan Fenerbahçe Beko, son 2.5 dakikaya 75-71 üstün girdi. Galatasaray Doğa Sigorta, Poythress'in 3 sayılık basketiyle bitime 1 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 75-74. Son 35 saniye kala Poythress'in basket faulüyle sarı-kırmızılılar öne geçti: 75-76. Harisson'un serbest atışlarıyla 15 saniye kala farkı 3'e çıkaran (78-75) Galatasaray Doğa Sigorta karşısında sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'yla hücumu değerlendiremedi. Rakibine son 4 dakika 43 saniyede sayı şansı tanımayan ve 13-0'lık seri yapan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 80-75 galip ayrıldı.

Futbolda da seri bitmişti

Galatasaray Kulübü, iki önemli branşta 4 gün içinde Fenerbahçe karşısında dış sahadaki galibiyet hasretlerine son vermiş oldu.

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray Futbol Takımı, rakibi karşısında 20 yılı aşkın süren kazanamama serisini sonlandırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, futboldan sonra basketbolda da Fenerbahçe karşısında deplasmandaki uzun süreli galibiyet hasretini bitirdi.

Ataşehir'de ilk galibiyet

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galip geldi.

Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu maça kadar 16 kez karşılaştığı rakibini eli boş göndermişti.

Ataşehir'de oynanan 17. maçı kazanan sarı-kırmızılılar, bu salondan ilk kez yüzü gülerek ayrıldı.

Taraftardan Ali Koç'a "Başkan müdahale et"

Fenerbahçeli taraftarlar maç sonu alınan sonuca tepki gösterdi.

Karşılaşmayı yönetim locasından izleyen kulüp başkanı Ali Koç, maçın sonunda saha içinden soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti. Bu sırada başkanı gören taraftarlar, "Başkan müdahale et" diye bağırdı.

Futboldan sonra basketbolda da alınan derbi yenilgisine taraftarlar tepki gösterdi.

Ribauntlarda büyük üstünlük

Galatasaray Doğa Sigorta'nın maç boyunca ribauntlarda kurduğu büyük üstünlük alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Hem savunma hem de hücum ribauntlarında büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, toplam 44 ribaunt aldı. Fenerbahçe ise maç boyu 26 ribaunt alırken, rakibine 17 defa hücum ribaundu şansı verdi.

Auguste'den "double-double"

Galatasaray Doğa Sigorta'nın ABD'li oyuncusu Zach Auguste, yaptığı "double double"la galibiyette başrol oynadı.

Attığı 17 sayıyla sahanın en skoreri olan Auguste, derbide 15 ribaunt aldı.

Bu arada, sarı-kırmızılı basketbolcular maçın ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Beko bu sezon sahasında ilk kez kaybetti

Fenerbahçe Beko, bu sezon sahasında ilk kez bir lig maçını mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, derbi öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı 10 maçı da kazanmıştı. Sahasında 12 maç sonra ligde yenilen Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde son olarak geçen sezon Anadolu Efes'e 13 Haziran 2019'da kaybetmişti.