Şenol Güneş'ten yabancı sınırı yorumu

Şenol Güneş, kulüplere yapılan yardım paralarının transfere harcandığını, yabancı sayısının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması kapsamında Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Şansal Büyüka'nın sunumunda gerçekleşen "Futbolda Avrupa Hikayemiz, Hedefler ve Stratejiler" paneline konuk oldu.

Burada merak edilen konulara ilişkin açıklama yapan Güneş, sık sık gündeme gelen yabancı sınırı konusuna da değindi.

"Tesis yardımı transfere gidiyor"

Kulüplerin yapısında sorun gördüğünü söyleyen Güneş, "Tesis yardımı olarak alınan para transfere gidiyor. dedi

"Yabancı sayısı düşürülmeli"

Üretim yapılması gerektiğini söyleyen başarılı teknik adam, "Yabancı sayısını düşürüp, kaliteye çevirmek gerekiyor. Planlamayı iyi yapmak lazım. Ama hala savurganlık var. Yabancının türk oyunculara zaraı var mı? E Var tabi." ifadelerini kullandı