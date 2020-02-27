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Otomobili kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü

Demirören Haber Ajansı

BAHÇELİEVLER'de iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden kavga etti. Kavgaya karışan sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine otomobilini sürdü.

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Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, yol verme sebebiyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti.

Yanağını ısırdı

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kavga sırasında taraflardan biri, diğerinin yanağını ısırdı. 

Kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü

Kavga ettiği kişinin yanağını ısıran sürücü, olay yerinden kaçmak için otomobiline bindi. Bu sırada yanağından yaralanan kişinin eşi olduğu öğrenilen kadın, kucağında bebeğiyle otomobilin önünde durdu. Sürücü otomobilini, kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine sürdü.

Duruma sinirlenen vatandaşlar kaçmaya çalışan kişinin arabasına vurarak camlarını kırdı. Kaçan sürücünün daha sonra polisle tekrar olay yerine geldiği iddia edildi.

O anlar kamerada

Sürücünün kucağında bebeği olan kadın ve diğer vatandaşların üzerine otomobili sürmesi ve sonrasında hızla uzaklaşıp gitmesi bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

8-10 kişinin üzerine sürüp kaçtı

Olayı gören Baran Yıldırım, "Burada bir araç geldi araba durdu. Aşağıya indi diğer araba da arkasındaydı diğer şoföre saldırdı. Şoföre saldırmasıyla diğer arabanın içindeki arkadaş yanağını ısırdı kopardı. Burada insanlar toplandı birbirlerine saldırdılar. Arabanın içinde iki kadın vardı çocuğuyla beraber. Kadınlardan biri aracın önüne geçti. O da arabayı onların üzerine doğru sürdü kaçtı gitti. Polisle beraber geri döndü buraya geldi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştılar. 8-10 kişinin üzerine sürdü o arada bir linç girişimi oldu. Arabanın camı patladı" dedi. 

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