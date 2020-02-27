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Koronavirüs ABD'nin oyunu mu Ahmet Hakan'dan konuşulacak yazı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünya çapında yayılan koronavirüs salgınına değindiği bugünkü yazısında "Öyle çığırından çıktı ki şu virüs fırtınası neredeyse Doğu Perinçek gibi 'Amerika’nın oyunu bu' diyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Hakan, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin, "Öyle sıkıldım ki şu virüs gazlamasından neredeyse İtalya’da karantinaya alınan şehre yerleşeceğim" dedi.

Amerika’nın oyunu bu diyeceğim

Hakan, "Neredeyse atlayıp Kum kentine gideceğim. Öyle baydı ki şu virüs tantanası neredeyse musluğun önünden bile geçmeyeceğim. Öyle iflahımı kesti ki şu virüs dalgası neredeyse İtalya’da karantinaya alınan şehre yerleşeceğim. Öyle bunaldım ki şu virüs haberlerinden neredeyse gördüğüm ilk Çinliye sarılacağım. Öyle çığırından çıktı ki şu virüs fırtınası neredeyse Doğu Perinçek gibi 'Amerika’nın oyunu bu' diyeceğim" ifadelerini kullandı.

Çin'de ölü sayısı giderek artıyor

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan can kaybı 2 bin 746’ya yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

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