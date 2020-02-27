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Göksenin Köksal'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerken rakibini 9 yıl sonra sahasında yendi. Sarı- Kırmızılılar'ın kaptanı Göksenin Köksal'dan maç sonrası Fenerbahçe'ye ve Ozan Tufan'ın sözlerine gönderme geldi.

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Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 80-75 yendi; 2012'de açılan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ilk galibiyetini elde etti. 9 yıl sonra gelen galibiyet sonrası Fenerbahçe futbol takımı Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamalarına gönderme geldi.

"Böyle bir şey olabilir mi ya"
Galatasaray camiası, Ozan Tufan'ın 3-1 yenildikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa hakem hatalarını eleştirirken kullandığı "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözlerini ti'ye alırken; bu akşam da göndermeler devam etti.

"Ataşehir Hatırası 26.02.2020"
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal, maç sonrası taktik tahtasına "Ataşehir Hatırası 26.02.2020" yazılı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Göksenin Köksal gönderi mesajına ise "Böyle bir şey olabilir mi ya?" yazdı ve şaşkınlık ile gözyaşı emojilerini kullandı.

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