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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşmede, iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Görüşme, saat 15.30'da başlayacak.İki liderin görüşmede, iç ve dış politikada son yaşananlar, İdlib ve Libya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluşacak. 

Erdoğan, ardından Siyaset Akademisi'nin açılışını yapacak.  

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