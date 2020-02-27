Regaib Kandili mesajları resimli hayırlı kandiller sözleri yeni

Müslüman aleminin özlemle beklediği 3 aylar başladı. Bu gece ise 2020 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili idrak edilecek. Bu fazileti bol Regaib kandili gecesi için resimli kandil mesajları hazırladık. Eşinize dostunuza yollayacağınız regaib kandili mesajları resimli kısa kandil sözleri sayfamızda.

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Bu gece Regaib Kandili gecesi. Mübarek 3 aylar fazileti ve rahmeti ile başladı. Perşembeyi cumaya bağlayan gece 2020 yılının ilk kandili Regaib Kandili olarak kutlanıyor. İhsan gecesi olan Regaib kandiline özel resimli mesajları ve kısa kandil kutlama sözlerini sizin için hazırladık.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip kandilidir. Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir.

REGAİP KANDİLİ PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU DUA Regaip Kandili gecesinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in okuduğu özel bir dua vardı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in verdiği bilgiye göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; -"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

İHSANI EN BOL GECE İslam alimlerinin açıklamalarına göre Regaip Kandili gecesinde yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

*Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun

*Allah’ım! Bizleri Regaip’le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan’ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

*Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…

*İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

*Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller…

*“Allâhım! Senin rızanı umarak camimizde toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur'ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'ân'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla.”

*Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

*Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…

*Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

*Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

*Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

*Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

*Tüm Müslüman aleminin mübarek Regaib Kandili’ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.

*Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaib Kandiliniz mübarek olsun…