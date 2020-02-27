Bugün Regaib kandili - Regaip Kandili mesajları resimli ve kısa sözlerle!

Mübarek 3 aylar fazileti ve rahmeti ile başladı. Bu gece Regaib Kandili gecesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece 2020 yılının ilk kandili Regaib Kandili olarak kutlanıyor. İhsan gecesi olan Regaib kandiline özel resimli mesajları ve kısa kandil kutlama sözlerini sizin için hazırladık.