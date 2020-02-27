Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı işte Bylock yazışmaları

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı belirginleşiyor. Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu ile FETÖ üyesi Ömer Hakan Kısıkkaya arasında geçen ByLock yazışmalarını Nedim Şener, yazısında aktardı.

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BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009 yılında Kahramanmaraş'ta helikopter kazasındaki ölümüyle ilgili yeni detaylar var. Elazığ il avukatlar sorumlusu olarak görev yapan Abdullah Önder'in 8 Mayıs 2018’de Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifade ortaya çıktı.

Erdoğan'a suikast ekibi

İtirafçı Abdullah Önder, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timinde yer alan FETÖ’cü eski astsubay Aydın Özsıcak ve binbaşı Davut Uçum’un avukatlığını FETÖ üyesi Mustafa Atalar’ın aldığının ortaya çıkmasının örgütte büyük bir paniğe yol açtığını anlattı.

Cihazları söken kişilerin avukatlığını FETÖ üyesi yaptı

FETÖ’cü Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, kaza olur olmaz enkaza ulaşan, Muhsin Yazıcoğlu’nu en son sağ olarak gören ve kamera kaydı alıp, “helikopterin beyni” diye adlandırılan tüm elektrik cihazları söken ekibin içinde yer alıyordu.

Durumdan habersiz olan Abdullah Önder, ifadesinde konuyu Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu ve FETÖ’nün 12 ilin bağlı olduğu Gaziantep bölgesi hukuk derneklerinin sorumlusu avukat Turan Canpolat ile görüştüğünü anlattı.

"Altından kalkamayız"

İtirafçı Abdullah Önder ifadesinde ayrıca konudan haberdar edilen Fetullah Gülen’in, helikopterdeki cihazları söken FETÖ’cü askerlerin avukatlığını örgütten birisinin almasını “bomba” diye nitelendirdiğini, “Ortaya çıkarsa altından kalkamayız” dediğini aktardı.

Konuyla ilgili yapılan ByLock sorgulaması ve HTS incelemeleri Abdullah Önder’in itiraflarını teyit etti. İtirafçı Abdullah Önder’in FETÖ içindeki yöneticisi Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu ile FETÖ üyesi Ömer Hakan Kısıkkaya arasında geçen ByLock yazışmasında, Yazıcoğlu dosyası, Türkiye imamı Barbaros Kocakurt ile görüşmesi, FETÖ heyetinin İstanbul’daki toplantısı, Gülen’in olaya verdiği tepki ve müdahalesi ayrıntılı biçimde yer alıyor.

Önder'in ifadesine ulaşan ve dünkü yazısında yer veren Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, bugün de Bylock yazışmalarına köşesinde yer verdi.

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):

Süreci şu ana kadar yürütenlerle gitmeyebilir bu iş. Gitmiyor zaten. Ani kıvrak geleceğe dönük kararlar alamıyorlar.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):

Yurtiçinde misin dışarıda mı? Evet.

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):

Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir’e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O Büyüğümüzle görüştü. Sabah İstanbul’da heyet toplandı. Öğlen El Aziz’e geldim noktayı koyduk.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):

Hepsi bu.

Mehmet Durakoğlu

(ByLock User ID 194966):

Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika’ya gittiğimde Büyüğümüz “sürecin en sıkıntılı hadisesiydi” dedi. Bizim abilere kalsak, “ne var ki” dedi bazıları.

Hızlı hareket edilemedi Malatya hadisesinde bana göre. Selam dua. İstanbul’da bol okuyorum.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):

Evet neyse hayırlısı memleketteyim görüşürüz sonra inş.

HTS kayıtlarındaki trafik

İtirafçı Abdullah Önder, FETÖ’cü avukat Mustafa Atalar’ın, FETÖ üyesi askerlerin avukatlığını aldığının ortaya çıkmasından sonra, tepkiler üzerine Ayhan Özsıcak’ı telefonla arayıp bu görevini bıraktığını anlatmıştı. Yapılan teknik incelemede Önder’in sözünü ettiği tarihte Özsıcak ile avukat Atalar arasındaki telefon görüşmesi tespit edildi.

Önder, Durakoğlu’nun konuyu halletmek için FETÖ Türkiye imamı Barbaros Kocakurt ile görüşmek üzere İzmir’e, daha sonra heyet ile görüşmek üzere İstanbul’a gittiğini anlatmıştı. HTS kayıtlarına göre Durakoğlu’nun...

23 Mayıs 2014 günü 05.02’de Elazığ’da, 08.19’da Gaziantep’te, 15.40’ta Ankara’da, 17.18’de İzmir’de, 21.44’te İzmir havaalanında, 23.18’de İstanbul’da, bir gün sonra 24 Mayıs 2014 günü tekrar Elazığ’da olduğu ve gittiği yerlerde görüştüğü kişiler de belirlendi.

Öte yandan, FETÖ’cü askerlerin avukatı Mustafa Atalar’ın, 17 Mayıs 2014 saat 16.34’te FETÖ üyesi Turan Canpolat ile Amerika’ya gitmek üzere havaalanından çıkış yaptığı, ikilinin 22 Mayıs 2014 günü saat 13.12’de Türkiye’ye birlikte giriş yaptıkları ortaya çıktı.