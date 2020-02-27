Koronavirüs Türkiye'yi kuşattı! Sağlık Bakanı açıkladı 3 kişi hastaneye kaldırıldı
TÜRKİYE corono virüsten korunmaya çalışırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Bakan Koca 3 grip vakasının tespit edildiğini söyledi. ABD'de ise ilk kez 'kaynağı belirsiz' koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. İşte corona virüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeler:
Dünya'da corona virüs vakaları yayılmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklamalar geldi. Bakan Koca, Gürbulak sınır kapısında 60 kişinin takibe alındığını "Grip belirtisi olan 3 kişiyi hastaneye kaldırıldığını' açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin şunları söyledi:
-"İran'da bulunan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını dışarı çıkmadan bulundukları yerleri havalandırmalarını kişisel el yıkama dahil olmak üzere hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve gelmek isterlerse 14 gün gözlem altında tutulacaklarını bilmelerini istiyorum.
ABD'deki esrarengiz vaka : ABD'de bir kişide ilk kez 'kaynağı belirsiz' Covid-19 tespit edildi. Bu kişinin ülke dışına hiç çıkmadığı ve koronavirüslü kimse ile yan yana gelmediği açıklandı. Bu açıklama, salgınla ilgili endişeleri büyüttü.
İran'dan yeni ölüm haberleri
Koronavirüs'ten ölümler sürüyor. Son haber yine İran'dan geldi. İran'da bugün koronavirüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 26'ya çıkarken, vaka sayısı da 245 oldu.
Türkiye virüs kuşatması altına girdi
Çin'de ölü sayısı 2 bin 801’e çıkarken, İran'da da 3 kişi daha hayatını kaybetti.İran, Irak ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'nin bir komşusunda daha koronavirüs tespit edildi. Virüs Gürcistan'a da sıçradı. Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm umre ziyaretlerini iptal etti. İngiltere hükümetinin raporuna dayandırılan bir habere göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyon insanın ölümüne yol açabilir.