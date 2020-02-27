Koronavirüs Türkiye'yi kuşattı! Sağlık Bakanı açıkladı 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Türkiye virüs kuşatması altına girdi

Çin'de ölü sayısı 2 bin 801’e çıkarken, İran'da da 3 kişi daha hayatını kaybetti.İran, Irak ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'nin bir komşusunda daha koronavirüs tespit edildi. Virüs Gürcistan'a da sıçradı. Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm umre ziyaretlerini iptal etti. İngiltere hükümetinin raporuna dayandırılan bir habere göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyon insanın ölümüne yol açabilir.