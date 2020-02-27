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İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş kampı

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın ardından İstanbul’a dönmeyecek ve çalışmalarına burada devam edecek.

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Süper Lig’de son 4 maçta 11 puan kaybederek şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe rotasını Türkiye Kupası’na çevirdi. Sarı lacivertli ekip bu cephede zafer elde edip hem sezonu kupayla kapatmak hem de Avrupa Ligi’nde direkt gruplara kalmak istiyor.

İstanbul'a dönülmeyecek
Hürriyet'in haberine göre; bu hedef doğrultusunda bazı önlemler alan teknik direktör Ersun Yanal, cumartesi Antalyaspor ile karşılaşacak olan takımını, salı günü kupadaki Trabzonspor maçına kadar Antalya’da kampa almak istediğini bildirirken, yönetim de bu talebi olumlu karşıladı.

Cep telefonu ve internete sınırlama
Antalyaspor maçından sonra İstanbul’a dönmeyerek çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan sarı lacivertli takım böylelikle 4 gün bu kentte kalmış olacak. Ersun Yanal’ın, özellikle Galatasaray yenilgisiyle moralleri çok bozulan futbolcuları dış dünyadan biraz olsun uzaklaştırmak amacıyla, kamp süresince cep telefonu ve internet kullanımı konusunda bazı sınırlamalar getireceği öğrenildi.

Özel görüşmeler yapılıyor
Tecrübeli çalıştırıcı, iki gündür futbolcularla özel görüşmeler yaparak, moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyor. Oyuncularından geçmişi unutmalarını isteyen Yanal, özellikle Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası maçlarında hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.

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