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Çaycı Hüseyin öldü mü Alparslan Özmol corona virüsten öldü mü?

Çocuklar Duymasın dizisinin fenomen karakteri Çaycı Hüseyin öldü iddiası bir anda gündem oldu. Çayçı Hüseyin karakteri ile tanınan oyuncu Alparslan Özmol'un corona virüs nedeniyle öldüğü iddiası twitter'da bir anda TT oldu. Peki Alparslan Özmol gerçekten öldü mü, Alpaslan Özmol kimdir?

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Çaycı Hüseyin öldü  iddiası bir anda twitter'da TT olunca haberi duyan vatandaşlar Alparslan Özmol öldü mü araştırması yapmaya başladı. Çaycı Hüseyin'in corona virüsten ölüğü iddia edilmişti fakat bu iddialar asılsız çıktı. Peki sık sık hakkında öldü haberleri yapılan oyuncu Alparslan  Özmol kimdir?

ÇAYCI HÜSEYİN ÖLDÜ MÜ:  Çaycı Hüseyin rolüne hayat veren Alparslan Özmol ölmedi. Sosyla medyada zamana zaman bu tarz iddialar çıkıyor. Bu sefer ki iddia da Alparslan Özmol'un corona virüsü nedeniyle öldüğü şeklindeydi. Ancak böyle bir şeyin söz konusu değil.

ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin rolü ile tanınan Alparslan Özmol, 19 Nisan 1976'da Almanya Hamburg'da doğdu.

ALPARSLAN ÖZMOL'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çocuklar Duymasın (Hüseyin, TV Dizisi, 8 Sezon, 2002-2004, 2010-2013, 2017-2018)

Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü, Sinema Filmi, 2016)

Hep Yek (Adem, Sinema Filmi, 2015)

Yeşil Deniz (TV Dizisi, 2 Sezon, Kundakçı Bahattin, 2014-2015)

Laz Vampir Tirakula (Damar Osman, Sinema Filmi, 2012)

Çorap Söküğü (Alparslan, TV Dizisi, 2008)

Yalancı Romantik (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)

Pulsar (Hırsız Mecit, TV Dizisi, 2008)

Hakkını Helal Et (Emin, TV Dizisi, 2007)

Düş Yakamdan (Hıdır, TV Dizisi, 2007)

Sınav (Kantinci Seyfo, Sinema Filmi, 2006)

Güldünya (General Siton, TV Dizisi, 2006)

Saklambaç (Satır, TV Dizisi, 2005)

Çocuklar Ne Olacak (Çaycı Hüseyin, TV Dizisi, 2004)

En İyi Arkadaşım (Astıra, TV Dizisi, 2004)

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