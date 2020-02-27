Dele Alli'nin coronavirüs ile ilgili yaptığı şaka herkesten tepki aldı

İNGİLİZ futbolcu Dele Ali, havallimanında gördüğü maskeli Asyalının fotoğrafını çekip üzerine kendi şakasını katarak sosyal medyada paylaştı. O paylaşım Dele Ali'ye pahalıya patladı.

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Tottenham'ın yıldızı Dele Alli vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. 23

yaşındaki futbolcu, Koronavirüs salgını hakkında yaptığı paylaşım

nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu'na savunma verecek.

Havalimanında maske takarak Asyalı olduğunu düşündüğü bir turistin fotoğrafını paylaşan Alli, "Bu virüs beni yakalamak için daha hızlı olmalı" mesajını yayınlamıştı

İngiliz oyuncu aldığı tepkilerin ardından paylaşımını silip, yaptığı şaka nedeniyle Çin halkından özür diledi. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu bunu yeterli görmedi. Oyuncunun yaptığı paylaşımın ırkçılık karşıtı disiplin maddesini ihlal ettiğini düşünen yetkililer, Alli'den 5 Mart'a kadar

savunma talep etti.