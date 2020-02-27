Fatih Terim'den Belhanda'ya: Seni Galatasaray'da görmek istemiyorum

Kadıköy'deki galibiyete rağmen Fatih Terim'in Belhanda'ya büyük tepki gösterdiği ve Faslı oyuncuyu Galatasaray'da görmek istemediği belirtildi.

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Fenerbahçe'yi 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de deviren ve puanını 45 yaparak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline gelen Galatasaray'da her ne kadar galibiyetin sevinci yaşansa da Fatih Terim'in hala Belhanda'ya karşı kızgınlıklarının devam ettiği öğrenildi.

"Seni Galatasaray'da görmek istemiyorum"

Star'da yer alan iddiaya göre; mücadelenin 80.dakikasında Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçen sarı kırmızılarda Belhanda'nın oyundan alınırken Deniz Türüç'le girdiği sert tartışma Galatasaray'ı 10 kişi bırakırken derbinin ardından Fatih Terim'in öğrencisini sert bir dille uyardığı, hatta tecrübeli teknik adamın Faslı orta sahaya "Seni Galatasaray'da görmek istemiyorum" dediği öğrenildi.





Kulüp aramaya başladı

Lemina'nın sakatlığında performans olarak tatminkar bir oyun ortaya koysa da sorumsuz hareketlerinden dolayı takım arkadaşlarını zor durumda bırakan 29 yaşındaki futbolcu camianın da sabrını taşırırken yönetimin menajer William D'Avila'yı arayarak 'Belhanda'ya şimdiden kulüp bul' talimatını verdiği kaydedildi.





Ayrılığı kafasına koydu

Sezon sonuna kadar Belhanda'yı kullanacak olan Fatih Terim'in daha önce Alanyaspor maçında 'ruh hastası' diyerek tepkisini gösterdiği oyuncuya tahammül edemediği bildirilirken Belhanda'nın da durumun farkında olduğu, hatta kendisinin de ayrılmayı kafasına koyduğu ifade edildi.

Siftah yapmadı

Şu ana kadar derbilerde tam 10 kez boy gösteren Belhanda gol ya da asist yapamazken tecrübeli futbolcu tam 4 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.