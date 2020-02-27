Japonya’da taburcu edilen hastaya ikinci kez coronavirüsü teşhisi konuldu

Japonya’da korona virüsü teşhisi konduktan sonra tedavi edilen ve negatif sonuç veren hastada taburcu edildikten sonra ikinci kez virüse rastlandığı açıklandı.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsünün yayılmaya devam ettiği Japonya'dan kötü haber geldi. Daha önce korona virüsü teşhisi konularak tedavi olan ve hastaneden taburcu edilen kadının yeniden enfekte olduğunun tespit edildiği açıklandı.

40 yaşlarındaki kadın hastanın Osaka şehrinden bir turist rehberi olduğu öğrenilirken, Wuhan'dan gelen turistleri taşıyan bir otobüste çalışmasının ardından virüs taşıdığı tespit edilmişti.

1 Şubat'ta yerel bir sağlık merkezinden taburcu edilen ve 6 Şubat'ta yapılan testte virüse rastlanmayan hasta, 19 Şubat'ta yeniden boğaz ve göğüs ağrısı semptomları gösterdi.

Gelişme üzerine birkaç kez doktora başvuran hasta, 1 hafta sonra yapılan testte yeniden pozitif sonuç verdi. Söz konusu hastanın, sağlık kurumundan taburcu edildikten sonra evde kaldığı kaydedilirken, işe de gitmediği ifade edildi.

Enfekte olan kişilerin virüse karşı antikor geliştirmesi nedeniyle aynı virüse yakalanma ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden uzmanlar, vücudu yeterli antikor geliştirmeyen bireylerin ise yeniden enfekte olmaya eğilimli olabileceğini belirtti.