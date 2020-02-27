Fenerbahçe'de üçüncü operasyon kapıda

Fenerbahçe yönetimi, üçüncü sezonuna da yeni bir takım ile girmenin hazırlıklarını yaparken Vedat Muriç satılacak ve Kosovalı golcünün parasıyla transfere bütçe ayrılacak.

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Geçen sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren, bu sezon da Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar başladı.

41.7 milyon Euro harcandı

Göreve geldikleri 2018 Haziran'dan bu yana 2 sezonda 28 transfere imza atıp toplamda 41.7 milyon Euro harcayan sarı-lacivertli yönetim, üçüncü yılına girerken yine kadroda revizyona gidecek. Bu operasyonun ilk sırasında teknik direktör var.

Yanal'la devam edilmeyecek

Sabah'ın haberine göre; sezon sonuna kadar takımın başında kalmasına karar verilen Ersun Yanal ile Mayıs bitiminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni hoca için yönetimde şimdiden önemli isimler üzerinde tartışmalar yapılıyor.

7 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Takımda Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu ve üçüncü kaleci Erten Ersu'nun sözleşmeleri bitiyor. Bu oyunculardan bazılarıyla devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, sezonun kalanında sergilenecek performanslara göre net kararını verecek.

Gözden çıkarıldılar

Ayrıca Jailson, Zajc, Sadık ve Tolgay'ın gözden çıkarılanlar arasında olduğu ancak belirlenecek yeni teknik direktörün vereceği rapora göre hareket edileceği gelen haberler arasında.

Vedat satılacak

Yönetim, gidenlerin yerine alacağı oyuncularla ise şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Ancak FFP kıskacındaki Fenerbahçe'de transfere kaynak olarak Avrupalı dev kulüplerin takibinde olan Vedat Muriqi kullanılacak. Kosovalı golcüyü iyi bir rakama satmanın hesaplarını yapan yönetim, Max Kruse ve Ozan Tufan'ı da tatmin edici teklifler gelmesi halinde gönderebilir.