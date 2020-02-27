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Marmaris'te yaban domuzlarını mısırla besledi

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi. 

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Marmaris'te yetişkin 6 yaban domuzu, dün saat 22.00 sıralarında, ormanlık alandan yiyecek aramak için otellerin bulunduğu Uzunyalı mevkiine indi. Çevrede dolanan sürüyü gören bir kişi, evinden çıkıp domuzları mısır atarak besledi. 

Önlem alınmasını istedi

O anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaşan bu kişi, "Artık evcil hayvanlar gibi mahalle ve sokak aralarında dolaşıyorlar. Şehir merkezine inmemeleri için yetkililerin bir önlem alması lazım" yorumunu yaptı.

Çevrede bir süre dolaşan yaban domuzları daha sonra ana caddeden ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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